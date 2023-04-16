شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يخطط لمنح الفرصة لـ أفشة وشادى حسين فى مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لمنح الفرصة للثنائى محمد مجدى أفشة وشادى حسين لاعبى الفريق بمباراة سموحة غداً بالدوري المصري لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للاستعانة بجهودهم خلال المباريات المقبلة التي تنتظر المارد الأحمر.

وغاب أفشة وشادى حسين عن الظهور في مباريات الاهلى الأخيرة واكتفى اللاعبان بالظهور على دكة البدلاء.

الأهلي سيلعب فى التاسعة والربع مساء غدٍ، الاثنين، مع سموحة بالإسكندرية في الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز، ثم يلعب مع الرجاء يوم 22 أبريل الجاري بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على أن تُقام مباراة العودة أمام الرجاء المغربي يوم 29 أبريل بالمغرب ، بعدها سيلعب الأهلي مع الزمالك يوم 5 مايو المقبل بالأمارت فى السوبر المصري.

ويختتم فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والربع مساء غد، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير باستاد التتش، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تتوجه إلى الإسكندرية استعداداً لمواجهة سموحة.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على فاركو بثلاثية دون رد بالجولة الاخيرة للمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

ويخوض فريق الأهلى اختبارا قويا عندما يواجه الرجاء المغربى يوم 22 أبريل الجارى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى مباراة قوية على الفريقين، حيث يرغب الفريق الأحمر فى المنافسة على حصد النجمة الحادية عشرة فى تاريخه.

وأوقعت القرعة فريق الأهلى فى مواجهة مكررة مع الرجاء بربع نهائى البطولة الأفريقية بعدما سبق والتقيا فى نفس الدور بالنسخة الماضية من دورى الأبطال.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 22 أبريل، والعودة فى المغرب يوم 29 أبريل الجارى، وحال تأهل الأهلى على حساب الرجاء سيلتقى مع الفائز من الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى في نصف النهائي.