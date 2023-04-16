شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يتوج ببطولة بريطانيا للاسكواش بعد الفوز على دييجو إلياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الخامس لرجال الاسكواش، ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتى استضافتها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 9 إلى 16 أبريل الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز علي فرج في المباراة النهائية على البيروفي دييجو إلياس المصنف الثاني عالميا بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 59 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 5-11, 11-8, 11-9.

وسبق لـ علي فرج وخاض 3 نهائيات ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، غير أنه لم يحالفه الحظ في التتويج، حيث خسر اللقب في آخر نسختين عامي، 2021 و2022، أمام النيوزيلندي بول كول، بينما كان قد خسر نهائي نسخة 2019 أمام محمد الشوربجي.

يذكر أن البطلة المصرية نور الشربيني كانت قد توجت بلقب السيدات، بعدما فازت في المباراة النهائية على منافستها، البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-7, 11-1.

وسبق وتوجت نور الشربيني ببطولة بريطانيا للاسكواش 3 مرات أعوام: 2016, 2018, 2021، قبل أن تضيف اللقب الرابع.