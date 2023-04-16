شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف للنجوم فى رمضان.. مجدى طلبة يروى كواليس الصيام فى اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مجدي طلبة، نجم الزمالك السابق، أحد المحترفين الناجحين أوروبيا، وعن تجربته مع الصيام وقت اللعب فى أوروبا قال مجدى طلبة، "عندما كنت فى اليونان، كانوا يحترمون عقائدى بشكل كبير، ولم يطلب أى شخص منى يوما أن أفطر رمضان، كانت أمور حساسة ولم يطلب مني أبدا أن أفطر، فقط فى الصحافة كانوا يتناولون الأمر ويتساءلون كيف سأستطيع اللعب صائما".

وأضاف طلبة، "كانوا يحللون الأمر علميا، وعندما كنت أهدر فرصة مثلا كانوا يربطون بين ذلك وبين صيامي، لكنهم كانوا قمة فى الاحترام، أذكر أنهم كانوا يجهزون وجبة السحور فى المطعم قبل فترة من ميعاده لكى أجد الطعام حين يغلق المطعم أبوابه".

بدأ طلبة مسيرته مع الزمالك ولعب معهم في الفترة من 1984 إلى 1989، قبل أن يحترف في باوك اليوناني من 1989 إلى 1993 ثم في ليفيسكي صوفيا عام 1994 وأخيرا نادي فاماجوستا القبرصي موسم 1994/1995 قبل العودة إلى مصر لكن عبر بوابة الأهلي بالفترة من 1995 حتى 1998 والاعتزال في الإسماعيلي بعد موسم 1998/1999.

قادت الصدفة مجدى طلبة للاحتراف فى اليونان، عندما كان لاعبا فى صفوف الزمالك، وكان بعيدا عن المشاركة، وخلال خوض الفريق معسكرا فى رومانيا فى نفس توقيت معسكر أحد الفرق اليونانية فى ملعب بجانب تدريب الزمالك.

وطلب مسئولو فريق باوك سالونيكى اليوناني من مسئولى الزمالك أحد اللاعبين لاستكمال تقسيمة الفريق، فأرسل الزمالك مجدى طلبة، الذى شارك فى التدريب بقوة، وظهر بشكل لافت، ما جعل المدير الفني لفريق باوك يطلب التعاقد معه، ووافق الزمالك وخاض اللاعب رحلة احترافية استمرت 112 مباراة رسمية، ليكون أول لاعب مصري يحتفل في اليونان و أول لاعب مصري يلعب في دورى أبطال أوروبا.

وارتدى طلبة شارة قيادة الفريق اليوناني وذلك عام 1992 ، نظرا لعشق الجماهير اليونانية له، بعدما سجل مع فريقه 12 هدفا فى الدورى، و 5 فى كأس اليونان، ثم انتقل للدورى البرتغالى 1994.