مدرب الرجاء المغربي يلمح لـ" أعذار" قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث التونسي منذر الكبير، المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، على مواجهة نظيره الأهلي، في ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدرب الرجاء في تصريحات صحافية: عندما تكون المجموعة محرومة من 7 أو 8 لاعبين يلعبون في التشكيلة الأساسية لظروف قاهرة، سيكون لهذا تأثير على مستوى الفريق، لكن اللاعبين المتواجدين لم يقصروا في شيء.

وأضاف: لاعبونا يقاتلون في أرضية الملعب، لا زالت لدينا حظوظ المنافسة على لقبين وهما كأس العرش ودوري الأبطال، وسنقاتل عليهما حتى

آخر دقيقة.

وقال:علينا أن نركز على الميدان وعلى مردودنا، واللاعبون مطالبون بتقديم أقوى نسخة عندهم في جميع المراكز، نملك حظوظًا أمام الأهلي وسنحضر للمباراة كما يلزم.

ويواجه الأهلي نظيره الرجاء المغربي، في إطار ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتقام مباراة الذهاب في مصر على أن تقام مباراة الإياب في المغرب.