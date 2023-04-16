خيتافي ضد برشلونة..جافي يحقق رقم سلبي مع البرسا

ياسر رشاد - القاهرة - رقم سلبي يطارد جافي نجم برشلونة خلال لقاء البرسا وخيتافي مساء اليوم الأحد، والذي جمع بينهما على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز"، في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

برشلونة يتعادل مع خيتافي ويواصل تعثره بالدوري الإسباني

ومنح حكم المباراة، جافي بطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة 2 من المباراة.

أشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن جافي تلقى البطاقة في الدقيقة (1:23) وهو ثاني أسرع إنذار للاعب في

صفوف برشلونة بمباراة في الليجا منذ موسم 2005-2006.

ويعتبر أسرع لاعب يحصل على البطاقة الصفراء هو الأوروجوياني لويس سواريز بعد 58 ثانية فقط ضد سيلتا فيجو في ديسمبر2017.

وأنتهى اللقاء بين برشلونة وخيتافي بالتعادل السلبي دون أهداف ضمن منافسات الدوري الإسباني.