أنتوني يُهدي مانشستر يونايتد التقدم على نوتنجهام في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مواجهة نوتنجهام فورست أمام مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

راشفورد في مقدمة غيابات اليونايتد أمام نوتنجهام

تقدم اليونايتد على نوتنجهام عن طريق مهاجمه أنتوني في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.

شهدت الخمس وأربعون دقيقة الأولى من المباراة سيطرة تامة من قبل لاعبي مانشستر يونايتد على مجريات اللقاء، حيث وصلت نسبة الاستحواذ لــ 71% للشياطين الجمر، مقابل 29% للاعبي نوتنجهام.

حال انتهت المباراة بفوز مانشستر يونايتد، فإن رصيده سيرتفع

للنقطة 59 في المركز الثالث، فيما سيتجمد رصيد نوتنجهام عند النقطة 27 في المركز ال 18.

كان إيريك تين هاج، المدير الفني لليونايتد قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، ليندلوف، بيساكا.

الوسط: كاسيميرو، مارسيل سابيتزر، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: سانشو، أنتوني مارسيال، أنتوني.

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