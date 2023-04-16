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برشلونة يتعادل مع خيتافي ويواصل تعثره بالدوري الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - تعثر أمام خيتافي بالتعادل السلبي دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من .

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ودخل برشلونة اللقاء بتشكيل مكون: مارك تير شتيجن، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، جافي، أراخو،

كوندي، سيرجيو روبيرتو، خوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، فرانك كيسي، أليخاندرو بالدي.

رفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، فيما رفع خيتافي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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