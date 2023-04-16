برشلونة يتعادل مع خيتافي ويواصل تعثره بالدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - تعثر برشلونة أمام خيتافي بالتعادل السلبي دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

موعد موقعة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا | الوفد (alwafd.news)

ودخل برشلونة اللقاء بتشكيل مكون: مارك تير شتيجن، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، جافي، أراخو،

كوندي، سيرجيو روبيرتو، خوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، فرانك كيسي، أليخاندرو بالدي.

رفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، فيما رفع خيتافي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس عشر.