قائمة سموحة لمواجهة الأهلي في الدوري غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة أحمد سامى، المدير الفني، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة النادي الأهلي غدًا، فى الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح

الدفاع: أحمد حكم، أحمد جمال، أحمد شوشة، محمد مغربي

الوسط: صديق أوجولا، محمد نادي، محمد الصباحي، أحمد مصطفى، محمد عصام، محمود حليمو، ماليك بوعيو، زياد، حسين فيصل،

دوكوا دودو مصطفى سعد ميسي

الهجوم: بنجامين بواتينج، محمد سعيد، حسام حسن

يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 31 نقطة، من 25 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر في 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفا.