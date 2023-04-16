موعد موقعة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الأهلي في خطف بطاقة التأهل من دور المجموعات، بعدما حقق الفوز في الجولة الأخيرة على حساب الهلال السوداني بثلاثية نظيفة.

راشفورد في مقدمة غيابات اليونايتد أمام نوتنجهام

وكان الأهلي قد تعادل في عدد النقاط مع الهلال برصيد 10 نقاط لكل فريق، لكن المواجهات المباشرة رجحت كفة المارد الأحمر ليصعد كثاني الترتيب بعد صن داونز الجنوب إفريقي للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وأوقعت القرعة الأهلي في مواجهة قوية ومثيرة مع الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي.

موعد مواجهة الأهلي والرجاء المغربي

يواجه الأهلي نظيره الرجاء المغربي في التاسهة من مساء السبت

المقبل على ملعب القاهرة الدولي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة

تعرض شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات حتى الأدوار الاقصائية.

ونجح الأهلي في الحصول على موافقة من الجهات الأمنية بحضور 52 ألف مشجع على غرار ما حدث خلال مواجهة الهلال السوداني الماضية بدور المجموعات.

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