نور الشربيني تفوز ببطولة بريطانيا للإسكواش

ياسر رشاد - القاهرة - فازت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى استضافتها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 9 إلى 16 أبريل الجارى.

وتبلغ قيمة جوائز البطولة 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الشربيني في المباراة النهائية على البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، بنتيجة 3-صفر ،وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-7, 11-1.

وتوجت نور الشربيني ببطولة بريطانيا للاسكواش 3 مرات

أعوام: 2016, 2018, 2021.

يذكر أن نهائي الرجال سيقام بعد قليل بين علي فرج مع البيروفي دييجول إلياس.

وتحمل البطلة المصرية هانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، لقب النسخة الأخيرة من البطولة، والنيوزيلندى بول كول لقب آخر نسخة أيضاً من البطولة عن منافسات الرجال.