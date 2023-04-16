أليجري يعلن تشكيل يوفنتوس لمواجهة ساسولو بالكالتشيو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أليجري، المدير الفني ليوفنتوس عن تشكيل فريقه أمام ساسولو، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

راشفورد في مقدمة غيابات اليونايتد أمام نوتنجهام

ومن المقرر انطلاق مباراة يوفنتوس وساسولو في السادسة من مساء الليلة.

تشكيل يوفنتوس

حراسة المرمى: بيرين.

الدفاع: جاتي، بريمر، دانيلو، كوستيتش.

الوسط: رابيو، باريديس، فاجيولي.

الهجوم: باربيري، ميليك، فلاهوفيتش.



يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز ال 7 في ترتيب الكالتشيو برصيد 44 نقطة، فيما يأتي ساسولو في المركز الثاني عشر ب 37 نقطة.

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