مصطفى محمد يتجاوز عدد أهداف أحمد حسام ميدو في الدوري الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد في تجاوز عدد أهداف أحمد حسام ميدو نجم مارسيليا السابق في الدوري الفرنسي بعدما سجل هدفًا أمام أوكسير.

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وسجل مصطفى محمد هدف تقليص الفارق لفريق نانت في المباراة التي خسرها أمام أوكسير بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الفرنسي.

مصطفى يتجاوز أهداف أحمد حسام ميدو في الدوري الفرنسي

ونجح مصطفى محمد في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي مع نانت في الدوري الفرنسي ليرفع رصيده من الأهداف إلى 8 أهداف خلال 31 مباراة في المسابقة.

وتجاوز مصطفى محمد عدد أهداف

أحمد حسام ميدو والذي سبق له اللعب ضمن صفوف فريق مارسيليا، وسجل معه 7 أهداف في 22 مباراة بالدوري الفرننسي.

وخاص أحمد حسام ميدو 34 مباراة مع مارسيليا في جميع المسابقات، وسجل 9 أهداف بينما صنع 7 آخرين في المقابل لعب مصطفى محمد 45 مباراة مع نانت بمختلف المسابقات وأحرز 11 هدفًا فيما صنع 5 أهداف.

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