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الأهلي يشكر وزير الداخلية للموافقة على حضور 52 ألف مشجع لمباراة الرجاء

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ياسر رشاد - القاهرة - وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الشكر والتحية إلى السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وكل القيادات الأمنية، على تلبية طلب النادي بالموافقة على حضور 52 ألف مشجع لمباراة الأهلي والرجاء المغربي يوم السبت المقبل باستاد القاهرة، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

موعد مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري | الوفد (alwafd.news)

وأضاف الأهلي في بيانه أنه يعرب عن خالص تقديره لرجال الأمن وجهودهم الكبيرة

التي يبذلونها، وما يتحملونه من مسئوليات تعكس دورهم البارز في كل المواقف.. وأن النادي الأهلي وهو يعتز دومًا بتمثيل بلاده في المحافل القارية، يثمن تلك المساندة التي يلقاها من مؤسسات الدولة التي تُعلي مصلحة الوطن، وفي المقدمة وزارة الداخلية، وشركة تذكرتي وشركة ستادات الوطنية
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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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