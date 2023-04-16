صورة على «انستجرام» تشعل أزمة بين محمد صلاح والنني

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية بقيام النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، بإلغاء متابعته لحساب محمد النني لاعب أرسنال عبر تطبيق "إنستجرام".

وكان النني قد وضع إعجاب لصورة نشرها زميله حارس المرمى آرون رامسديل لاحتفاله بإهدار صلاح ركلة جزاء خلال مباراة الفريقين ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد الماضي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

وأظهرت الصورة احتفال رامسديل مع رفع صلاح قميصه تعبيرا عن غضبه لإهدار الركلة، وهو ما جعل الصورة تبدو مسيئة لنجم ليفربول.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، فقد ظهر من خلال متابعة قائمة الشخصيات التي يتابعها نجم ليفربول عبر حسابه بـ "إنستجرام" وعددهم 218 شخصا، أن محمد صلاح لم يعد يتابع محمد النني.

على الجانب الآخر، وبالنظر لقائمة الأشخاص الذي يتابعهم محمد النني عبر المنصة ذاتها، سيتبين غياب اسم صلاح منها أيضا.

وكان النني قد نشر صورة مع صلاح في شهر أكتوبر الماضي، معلقا عليها: "من اللطيف دائما رؤيتك يا أخي"، والتي نالت إعجاب أكثر من 170 ألف شخص، بما ينفي ما تردد عن حذف لاعب الوسط لكل صور مواطنه كما تردد.

وتعود آخر صورة للنني على حساب صلاح إلى 12 أكتوبر 2021 أثناء وجودهما معا في احتفالات المنتخب المصري.

يشار إلى ان الصورة التي قيل إنها صنعت الأزمة، لم تعد موجودة على حساب النني على موقع التواصل الاجتماعي.

ويرتبط صلاح مع النني بعلاقة صداقة وزمالة تمتد لسنوات طويلة منذ لعبهما معا في المقاولون العرب المصري ثم بازل السويسري، والمنتخبات الوطنية المصرية بفئاتها السنية المختلفة.