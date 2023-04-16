شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يطالب لاعبى الزمالك بضربة بداية "مميزة" من بوابة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الكولومبى كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من لاعبى فريقه التركيز والسعى لتحقيق الفوز على المقاولون العرب فى المباراة المقرر لها غدًا الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وشدد أوسوريو على لاعبى فريقه بضرورة العمل على تقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة مميزة فى أول مباراة يتولى فيها القيادة الفنية، مشيرًا إلى إنه يرغب فى أن تكون ضربة البداية مميزة، حتى يقوم بالبناء عليها فى المرحلة المقبلة.

وقام كارلوس أوسوريو بمشاهدة عدة مباريات لفريق المقاولون من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف ذئاب الجبل، كما استعان بمدحت عبد الهادى وأحمد مجدى مساعديه حتى يحصل على كافة المعلومات المطلوبة سواء عن المنافسة أو لاعبى فريقه، خاصة أن الفترة التي تولى فيها مهمة القيادة ليست كافية لمعرفة كل كبيرة وصغيرة بالفريق، لاسيما أن أوسوريو تولى المهمة من الجمعة الماضي، وقاد أول مران للفارس الأبيض على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ووصل الزمالك إلى النقطة 39 فى المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.