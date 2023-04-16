شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا لمواجهة الأهلي غدا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة النادي الأهلي غدا، فى إطار منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح

الدفاع: أحمد حكم، أحمد جمال، أحمد شوشة، محمد مغربي

الوسط: صديق أوجولا، محمد نادي، محمد الصباحي، أحمد مصطفى، محمد عصام، محمود حليمو، ماليك بوعيو، زياد، حسين فيصل، دوكوا دودو مصطفى سعد ميسي

الهجوم: بنجامين بواتينج، محمد سعيد، حسام حسن

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفا.