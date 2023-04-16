شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب ثلاثى الأهلى عن مباراة سموحة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب الثلاثى رامى ربيعة ومحمد الضاوى كريستو وحمدى فتحى، لاعبى الأهلى، عن مباراة الفريق غداً أمام سموحة فى الدورى المصري الممتاز.

ويعانى رامى ربيعة من الإصابة بجزع فى مفصل ترقوة الكتف، تعرض له خلال مباراة بيراميدز فى نهائى كأس مصر، فيما يعانى كريستو من الإصابة بجزع فى كاحل القدم تعرض له خلال مباراة فاركو الأخيرة بالدوري، فيما حصل حمدى فتحى على الإنذار الثالث فى مباراة فاركو ليتم إيقافه فى مباراة سموحة.

ويختتم فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والربع مساء غد، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير باستاد التتش، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تتوجه إلى الإسكندرية استعداداً لمواجهة سموحة.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على فاركو بثلاثية دون رد بالجولة الاخيرة للمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

ويخوض فريق الأهلى اختبارا قويا عندما يواجه الرجاء المغربى يوم 22 أبريل الجارى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى مباراة قوية على الفريقين، حيث يرغب الفريق الأحمر فى المنافسة على حصد النجمة الحادية عشرة فى تاريخه.

وأوقعت القرعة فريق الأهلى فى مواجهة مكررة مع الرجاء بربع نهائى البطولة الأفريقية بعدما سبق والتقيا فى نفس الدور بالنسخة الماضية من دورى الأبطال.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 22 أبريل، والعودة فى المغرب يوم 29 أبريل الجارى، وحال تأهل الأهلى على حساب الرجاء سيلتقى مع الفائز من الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى في نصف النهائي.