شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تتوج ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش للمرة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى استضافتها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 9 إلى 16 أبريل الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الشربيني في المباراة النهائية على البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، بنتيجة 3-0 فى مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-7, 11-1.

وسبق وتوجت نور الشربيني ببطولة بريطانيا للاسكواش 3 مرات أعوام: 2016, 2018, 2021.

يذكر أن نهائي الرجال سيقام بعد قليل بين علي فرج مع البيروفي دييجول إلياس.

وتعتبر البطلة المصرية هانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، هى حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، فيما يحمل النيوزيلندى بول كول لقب آخر نسخة أيضاً من البطولة عن منافسات الرجال.