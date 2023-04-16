ملحمة جديدة.. الأهلي يتلقى نبأ سارا قبل مواجهة الرجاء في إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي الأهلي، اليوم الأحد، موافقة الجهات الأمنية على حضور 52 ألف مشجع في مباراة الرجاء المغربي المقبلة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر ان يواجه الأهلي فريق الرجاء ذهابًا، يوم 22 أبريل الجاري، في دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتقام مباراة الإياب يوم 29 من الشهر ذاته في الأراضي المغربية.

وعبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أعلن النادي الأهلي موافقة الأمن على حضور 52 ألف مشجع في مباراة الرجاء.

ووفقا لموقع "بطولات"، فمن المقرر أن يتم تقسيم التذاكر كالتالي، 50 ألف للأهلي، 2400 للرجاء، 100 دعوة.

جدير بالذكر أن الأمن كان قد سمح بحضور 50 ألف مشجع في مباراة الأهلي والهلال السوداني الماضية في دوري الأبطال، والتي نجح الأحمر من خلالها في الوصول إلى دور الـ8.