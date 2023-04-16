اتحاد الكرة يُحدد الأربعاء المقبل موعداً لنهائى كأس مصر للكرة النسائية

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إقامة مباراة نه‍ائي كأس مصر للكرة النسائية موسم 2022-2023 بين فريقى توت عنخ آمون ومركز شباب الأميرية الأربعاء المقبل 19 إبريل 2023 فى تمام التاسعة مساء.

وأخطر اتحاد الكرة الناديين بموعد المباراة، وأوضح فى خطابه أنه حال انتهاء المباراة بالتعادل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح من علامة الجزاء لتحديد الفريق الفائز.

على صعيد متصل، وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، على مشاركة منتخب مصر الأول للكرة النسائية تحت قيادة محمد كمال المدير الفنى، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024.

وتسلم اتحاد الكرة مؤخرا خطابا من الاتحاد الأفريقى يطلب فيه تحديد موقف منتخبي مصر الأول لكرة القدم النسائية، ومنتخب مصر تحت 20 عامًا، من المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا للسيدات، وقرر اتحاد الكرة المشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولتين.

على صعيد متصل، يسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية بقيادة محمد كمال لتكثيف المباريات الودية خلال الأشهر المقبل، لتحسين تصنيف المنتخب الوطني للسيدات.

وصعد منتخب السيدات الأول لكرة القدم إلى المركز الـ89 عالميا في اخر تصنيف مارس الماضي، بعد أن كان محتلا المركز 90 في شهر سبتمبر الماضي، بعد ملاقاة نظيره الأردني فى وديتين دوليتين، وحقق خلالهم الفوز في مباراة والتعادل في أخرى.

جاءت سيدات الفراعنة لكرة القدم النسائية في المركز التاسع والثمانين، من تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برصيد 1229.98 بعدا أن كان في أغسطس الماضي، يملك في جعبته 1228.15 نقطة.

وكان منتخب مصر عاد للتنصيف الدولي من المركز الـ 96 خلال ترتيب ديسمبر من العام المنصرم، بعد مشاركته في بطولة العرب وتصفيات إفريقيا، ثم نجح في قفز 7 مراكز جديدة في عام واحد فقط.