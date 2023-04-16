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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 16 / 4 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يطالب كاف بتحديد موعد مواجهة مصر وغينيا لحسم ودية يونيو، وأوسوريو يترقب وصول جوميز لتوزيع المهام الفنية فى الزمالك.

اتحاد الكرة يطالب كاف بتحديد موعد مواجهة مصر وغينيا لحسم ودية يونيو

طالب مجلس إدارة اتحاد الكرة الاتحاد الأفريقي "كاف" بتحديد موعد مباراة منتخب مصر مع غينيا فى التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار من أجل تحديد موعد المباراة الودية التى سيخوضها الفراعنة خلال شهر يونيو المقبل، سواء قبل ملاقاة المنتخب  الغيني أو بعدها.

 

أوسوريو يترقب وصول جوميز لتوزيع المهام الفنية فى الزمالك

يترقب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى الجديد للزمالك ، وصول مساعده الإسباني بيدرو جوميز كارمونا من أجل تولى مهام عمله داخل الفريق الأبيض، وينتظر أوسوريو وصول مساعده الإسبانى حتى يقوم بتوزيع المهام على أفراد جهازه المعاون، وتركيز كل فرد فى عمله حتى يتمكن من الوصول لأفضل النتائج على كافة الأصعدة، البدنية والفنية والنفسية، لاسيما أن مدحت عبد الهادي أكد للخواجة الكولومبي أن الفترة الماضية شهدت معاناة اللاعبين من بعض المشاكل النفسية، وهو ما أدى لسوء النتائج.

كولر يرفع شعار التدوير فى مباراة الأهلى وسموحة

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي، على مواصلة سياسة التدوير فى مباراة فريقه أمام سموحة لمنح بعض اللاعبين فرصة المشاركة وإراحة المجهدين.

اختبار طبى يحسم مصير بيرسى تاو من مواجهة الأهلى وسموحة

يخضع الجنوب أفريقى بيرسى تاو، صانع ألعاب النادى الاهلى، لاختبار طبى اليوم الأحد لتحديد موقفه النهائي من مباراة سموحة، المقرر لها غداً الاثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة .

حسام حسن يحذر المقصرين بالاستبعاد من التشكيل الأساسى للمصرى

عقد حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع اللاعبين، على هامش الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي، طالبهم خلالها بضرورة استعادة التركيز وروح الانتصارات، مهدداً المقصرين بالاستبعاد من التشكيل الأساسي للفريق، خاصة بعدما ارتفعت طموحات جماهير بورسعيد بتواجد الفريق فى مركز متقدم بالدوري.

بيراميدز يسابق الزمن لتجهيز المصابين قبل مواجهتى الداخلية ومارومو جالانتس

يسابق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، الزمن من أجل تجهيز المصابين قبل مواجهة الداخلية فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى، وكذلك قبل المواجهة المهمة فى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام مارومو جالانتس الجنوب أفريقي.

جاهزية شيكابالا وعبد الله جمعة لتدعيم صفوف الزمالك أمام المقاولون

تأكدت جاهزية محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، وعبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق، للمشاركة مع الزمالك فى مواجهة المقاولون العرب، حيث انتهى شيكابالا من البرنامج التأهيلي الذى كان يخضع له خلال الأيام الماضية، وفقا لتعليمات الجهاز الفني، وغاب بسببه عن المباراة الأخيرة أمام حرس الحدود في مسابقة الدوري الممتاز.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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