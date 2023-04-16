موعد مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره سموحة في تمام التاسعة والربع مساء غد الاثنين على ملعب ستاد الإسكندرية لحساب منافسات الدوري الممتاز.

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ويذاع اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للفعاليات المحلية المصرية.

ويخوض الأهلي اللقاء محتلاً صدارة ترتيب الدوري الممتاز بـ 50 نقطة بعد خوضه 20 مباراة بالمسابقة المحلية تحت قيادة مديره الفني السويسري كولر حتى الآن ، فيما يأتي سموحة

تشكيل الأهلي المتوقع في اللقاء ..

تاسعًا برصيد 31 نقطة.

ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كل من

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

رباعي الدفاع : محمد هاني، محمود متولي، ياسر ابراهيم، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أحمد قندوسي ، طاهر محمد ، حسين الشحات.

الهجوم : محمد شريف.



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