شكرا لقرائتكم خبر عن توت يفوز على بيراميدز ويواجه مركز شباب الأميرى فى نهائى كأس مصر للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل نادى توت عنخ آمون للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر للسيدات 2022-23 بعدما تغلب على بيراميدز 2-1 في مباراة نصف النهائي.

ويلتقي توت فى المباراة النهائية مع مركز شباب الأميرية، ويحصل الفائز على لقب كأس مصر للسيدات للموسم الحالي.

وكان نادي توت قد بدأ مشواره في كأس مصر للسيدات بالفوز على فيوتشر بهدف دون رد في الدور ربع النهائي، قبل أن يتغلب على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي.