شكرا لقرائتكم خبر عن موافقة مبدئية على حضور 50 ألف مشجع فى مباراة الأهلى والرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة موافقة مبدئية على حضور 50 ألف مشجع فى مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا السبت المقبل، ويترقب اتحاد الكرة الاجتماع الخاص بالمباراة اليوم للتأكيد على العدد قبل إخطار النادى الأهلى رسمياً.

على صعيد متصل، أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا جاء نصه كالتالي، "يثمن الاتحاد المصري لكرة القدم الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الفترة الماضية من أجل عودة الجماهير للمدرجات، سواء فى مباريات المنتخبات الوطنية أو الأندية، والتي بدأت فى التزايد فى المناسبات الأخيرة، وهو ما كان له أطيب الأثر في مساندة الفرق المصرية في المواجهات المختلفة..

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم التصدي لأى محاولات من شأنها العودة مرة أخرى للوراء، من خلال السلوكيات الخارجة من بعض الجماهير، وفي هذا الإطار هناك محادثات مستمرة بين مجلس ادارة الاتحاد ورابطة الأندية المصرية المحترفة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها في المدرجات والملاعب المصرية خلال الفترة المقبلة ، من خلال تغليظ العقوبات علي أي سلوكيات خارج النص أو الأطر المتعارف عليها وفقا للوائح المنظمة للمسابقات المختلفة..

ويهيب الاتحاد المصري لكرة القدم بجماهير الكرة المصرية العاشقة والذواقة للعبة كرة القدم مساعدة الاتحاد ورابطة الاندية في جهودهما لزيادة أعداد الجماهير في المدرجات من خلال الالتزام بالروح الرياضية وضوابط التشجيع المثالي".