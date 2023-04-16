شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية البنك الأهلى فى الطلائع على مائدة على ماهر فى فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، على مراجعة المباريات السابقة لطلائع الجيش فى الدوري، وآخرها مباراة البنك الأهلي، والتي انتهت بهزيمة الطلائع بثنائية نظيفة، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى طلائع الجيش قبل اللقاء المقبل.

ويستعد فيوتشر لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري والتي تقام على ستاد السلام، ويبحث أبناء علي ماهر عن مواصلة الانتصارات.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري، برصيد 48 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بفارق نقطتين فقط، وخاض فيوتشر 23 مباراة، فاز في 13 مباراة وتعادل في 9 لقاءات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.