شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسافر للمغرب بطائرة خاصة لخوض مباراة الرجاء بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى المغرب على متن طائرة خاصة لخوض مباراة الرجاء في بطول دوري أبطال أفريقيا، حيث تقرر سفر الفريق للمغرب يوم 25 أبريل الجاري لخوض المباراة المقرر لها 29 الشهر ذاته.

ويدرس الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، السفر من المغرب عقب خوض مباراة الرجاء إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك.

ويبحث مارسيل كولر ومعاونوه مع إدارة الأهلي فكرة السفر إلى الإمارات من المغرب، توفيراً للوقت والجهد، خاصة أن الفترة المباراتين قليلة للغاية.

ويلعب الأهلي مع الرجاء بالمغرب يوم 29 أبريل الجاري فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ثم يلتقى مع الزمالك 5 مايو المقبل فى السوبر المصري بالإمارات.

ومن المقرر أن يحسم الأهلي فكرة السفر من المغرب للإمارات في غضون الأيام المقبلة، وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن الأقرب هو سفر الفريق من المغرب للإمارات مباشرة دون العودة للقاهرة، حتى يستعد المارد الأحمر بقوة لمواجهة السوبر المرتقبة بعيداً عن الإجهاد والعودة للقاهرة ثم السفر منها للأمارات.

وفاز الأهلي على فاركو أمس الأول ، الجمعة، بثلاثية نظيفة في الدوري، وبدأ الفريق أمس الاستعداد لمواجهة سموحة غد في بطولة الدوري ثم يلعب مع الرجاء يوم 22 أبريل الجاري بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.