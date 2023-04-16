إيرلينج هالاند يتفوق على 7 أندية في عدد الأهداف بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق إيرلينج هالاند رقمًا جديدًا واستثنائيًا له بعدما تفوق في عدد الأهداف المسجلة على 7 أندية بالدوري الإنجليزي وذلك بعدما أضاف هدفين ضمن سجله التهديفي.

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وسجل إيرلينج هالاند هدفين في فوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف اواحد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ورفع إيرلينج هالاند رصيده من الأهداف إلى 32 هدفًا ليعادل بذلك إنجاز النجم المصري محمد صلاح كأكثر لاعب يسجل أهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي، ويحتاج إلى هدفه واحد فقط خلال الـ 8 مباريات المتبقية له هذا الموسم ليتجاوز رقم نجم

إنجاز جديد لـ إيرلينج هالاند في الدوري الإنجليزي



وحقق إيرلينج هالاند إنجازًا جديدًا له في الدوري الإنجليزي بعدما وصل سجله التهديفي هذا الموسم إلى 32 هدفًا ليسجل أهدافًا أكثر من 7 أندية في البريميرليج.



وتجاوز إيرلينج هالاند حتى الآن أهداف 7 أندية في الدوري الإنجليزي وهم : كريستال بالاس وبورنموث "31 هدفًا" وتشيلسي "30 هدفًا" وولفرهامبتون "26 هدفًا" ونوتنجهام فورست وساوثهامبتون وإيفرتون "24 هدفًا.



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