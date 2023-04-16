نوتنجهام فورست يبحث عن فوزه الأول على مانشستر يونايتد منذ عام 1994

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث نادي نوتنجهام فورست عن تحقيق فوزه الأول على مانشستر يونايتد منذ عام 1994 في مباراة اليوم التي تقام في تمام الساعة الخامسة والنصف ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

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تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست



نوتنجهام فورست سبق له مواجهة مانشستر يونايتد في 80 مناسبة على مدار تاريخه بمختلف المسابقات، وفاز 21 مرة وتعادل 17 مرة بينما تلقى الهزيمة 42 مرة.



وفشل نوتنجهام فورست في تحقيق الفوز في آخر 10 مباريات له أمام مانشستر يونايتد بعدما تعادل مرة واحدة وخسر 9 مرات متتالية.



تلقى نوتنجهام فورست 3 هزائم أمام مانشستر

يونايتد منذ عودته للبريميرليج منها هزيمتين في كأس الرابطة الإنجليزية وهزيمة واحدة كانت في مباراة الدور الأول للموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

ولم يحقق نوتنجهام فورست الفوز على مانشستر يونايتد منذ موسم 1994 - 1995 عندما تمكن التفوق على الشياطين الحمر بنتيجة 2-1 في مباراة أقيمت يوم 17 ديسمبر من عام 1994 في إطار الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

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