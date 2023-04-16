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تشكيل آرسنال المتوقع أمام وست هام يونايتد

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ياسر رشاد - القاهرة - يحل  فريق آرسنال ضيفًا ثقيلا على وست هام يونايتد مساء اليوم الأحد   في المباراة المرتقبة على ستاد لندن الأولمبي  ضمن منافسات الجولة الـ31 في   الممتاز .

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ترتيب  آرسنال وست هام يونايتد

يتصدر فريق آرسنال صدارة ترتيب  الدوري الإنجليزي  برصيد 73  نقطة ، فيما يحتل وست هام  يونايتد المركز الخامس عشر  برصيد 30 نقطة .

تشكيل  آرسنال المتوقع أمام وست هام يونايتد

من المقرر ان يعتمد  ميكل آرتيتا المدير الفني للجانرز على هذا التشكيل  المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي .

حراسة المرمى: أرون رامسديل

خط الدفاع: روب هولدينج، جابرييل، بين وايت، زيتشينكو

خط الوسط: تشاكا، مارتين أوديجارد، توماس بارتي

خط الهجوم، جابرييل مارتينيلي، جابرييل خيسوس، ساكا

موعد مباراة أرسنال و وست هام يونايتد

تبدأ  أحداث المباراة آرسنال  وست هام يونايتد في تمام  الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة ، و4 مساء بتوقيت المملكة العربية ، 5 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وست هام يونايتد

تذاع المباراة  على بي ان سبورت بريميوم1 بتعليق  عصام الشوالي .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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