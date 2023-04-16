مرتضى منصور والعزل.. حالة قانونية وحيدة تعيده رئيسًا للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - قضت محكمة القضاء الإداري، صباح اليوم الأحد، بعزل مرتضى منصور من منصبه كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك، مع إلزام الجمعية العمومية للنادي الأبيض بالدعوة في أقرب دور انعقاد مقبل إلى انتخاب رئيس جديد للنادي الأبيض.

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الطعن على الحكم:

يملك مرتضى منصور حالة واحدة فقط تعيده إلى منصبه، وتتمثل في تقديم طعن وقبوله إلى الجهة القضائية الأعلى المحددة في المحكمة الإدارية العليا أعلى سلطة في مجلس الدولة، ويحق لها قبول الطعن المقدم، أو رفضه نهائيًا، ويصبح حكمها واجب النفاذ.

ووفقًا للقانون يحق لمرتضى منصور الطعن

على الحكم الصادر في تاريخ أقصاه مدة 60 يومًا من تاريخ الإعلان.

كانت محكمة القضاء الإداري د أعلنت صباح اليوم الأحد موافقتها على الدعاوى المقامة خلال وقت سابق من أربعة أعضاء للنادي الأبيض، التي أوصت بعزل مرتضى منصور من منصبه كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك، واختصام المجلس الحالي بالكامل ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ووزير الرياضة.

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