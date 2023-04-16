مرتضى منصور فى أزمة .. والقضاء يأمر برئيس جديد للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - ألزمت محكمة القضاء الإداري، الجمعية العمومية لنادي الزمالك بالدعوة إلى انتخاب رئيس جديد لنادي الزمالك في أقرب دور انعقاد مقبل، خلفًا لمرتضى منصور الذي أعلنت زوال صفته الرسمية من منصبه الحالي رئيسًا للأبيض.

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واعتبرت المحكمة ، أن منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغرًا إلى حين انتخاب رئيس جديد من قبل عمومية الزمالك.

اختصام رئيس النادي ..

وطالبت الدعاوى القضائية المقامة خلال وقت سابق بإلزام وزير الشباب والرياضة، بمد فترة المهلة الخاصة بالدعوة لانعقاد عمومية نادي الزمالك العادية حتى تاريخ فبراير 2022 ، مع المطالبة بتعيين لجنة موقتة تتولى إدارة النادي

الأبيض حتى الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية ، وانتخاب مجلس إدارة جديد للزمالك بالدورة 2021 - 2025 ، مع انتهاء ولاية مجلس إدارة النادي الأبيض برئاسة مرتضى منصور بتاريخ نوفمبر 2021.

واختصمت الدعوى رقم 19451 لسنة 76 قضائية، كل من وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة وكامل أعضاء مجلس إدارة النادي الأبيض برئاسة مرتضى منصور.



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