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موعد مباراة آرسنال و ست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق آرسنال لمواجهة وست هام يونايتد مساء اليوم الأحد  على ستاد لندن الأولمبي  ضمن منافسات الجولة الـ31 في   الممتاز .

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ترتيب  آرسنال وست هام يونايتد

يعتلي فريق آرسنال صدارة ترتيب  الدوري الإنجليزي  برصيد 73  نقطة ، فيما يحتل وست هام  يونايتد المركز الخامس عشر  برصيد 30 نقطة .

تشكيل  آرسنال المتوقع أمام وست هام يونايتد

حراسة المرمى: أرون رامسديل

خط الدفاع: روب هولدينج، جابرييل، بين وايت، زيتشينكو

خط الوسط: تشاكا، مارتين أوديجارد، توماس بارتي

خط الهجوم، جابرييل مارتينيلي، جابرييل خيسوس، ساكا

 

موعد مباراة آرسنال و وست هام يونايتد

تبدأ مباراة مباراة آرسنال  وست هام يونايتد في تمام  الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة ، و4 مساء بتوقيت المملكة العربية ، 5 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وست هام يونايتد

تذاع المباراة  على بي ان سبورت بريميوم1 بتعليق  عصام الشوالي .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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