موعد مباراة آرسنال و ست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق آرسنال لمواجهة وست هام يونايتد مساء اليوم الأحد على ستاد لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة الـ31 في الدوري الإنجليزي الممتاز .

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ترتيب آرسنال وست هام يونايتد

يعتلي فريق آرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة ، فيما يحتل وست هام يونايتد المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة .

تشكيل آرسنال المتوقع أمام وست هام يونايتد

حراسة المرمى: أرون رامسديل

خط الدفاع: روب هولدينج، جابرييل، بين وايت، زيتشينكو

خط الوسط: تشاكا، مارتين أوديجارد، توماس بارتي

خط الهجوم، جابرييل مارتينيلي، جابرييل خيسوس، ساكا

موعد مباراة آرسنال و وست هام يونايتد

تبدأ مباراة مباراة آرسنال وست هام يونايتد في تمام الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة ، و4 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 5 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وست هام يونايتد

تذاع المباراة على بي ان سبورت بريميوم1 بتعليق عصام الشوالي .

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