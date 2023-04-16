أرسنال يستهدف استمرار سلسلة اللاهزيمة محليًا في الصدام رقم 119 أمام ويست هام

ياسر رشاد - القاهرة - يستهدف فريق أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا استمرار سلسلة اللاهزيمة في الدوري الإنجليزي وذلك عندما يواجه نظيره ويست هام في الجولة 31 من البريميرليج.

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ويسعى أرسنال إلى تحقيق نقاط المباراة كاملة أمام ويست هام من أجل العودة إلى سكة الانتصارات بعد التعادل مع ليفربول في الجولة الماضية وتأمين الصدارة التي يحتلها برصيد 73 نقطة وبفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.



تاريخ مواجهات أرسنال وويست هام



ويصطدم أرسنال بنظيره ويست هام في المواجهة رقم 119 بينهما على مدار التاريخ والذي شهد إقامة 118 مواجهة بين الفريقين بمختلف المسابقات منها 54 مواجهة في الدوري الإنجليزي، ويعد ويست هام هو رابع أكثر فريق واجهه أرسنال على مدار تاريخه.



ويمتلك أرسنال الأفضلية في تاريخ المواجهات حيث سبق له تحقيق الفوز في 63 مباراة بينما كان الانتصار من نصيب ويست هام في 24 مباراة بينما تعادلا سويا

في 31 مباراة.وسجل أرسنال 198 هدفًا في تاريخ مواجهاته أمام ويست هام بينما استقبلت شباكه 118 هدفًا خلال 118 مباراة.



أرسنال يسعى لاستمرار سلسلة اللاهزيمة في الدوري الإنجليزي



ويسعى أرسنال إلى استمرار سلسلة اللاهزيمة في الدوري الإنجليزي إذ لم يتعرض للهزيمة في أخر 8 مباريات له بالبريميرليج.



وحقق أرسنال الفوز 7 مرات بينما تعادل مرة واحدة في آخر 8 مباريات له بالدوري الإنجليزي، وكانت المرة الأخيرة التي تعرض لها للهزيمة عندما خسر أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة مؤجلة من الجولة 12 للبريميرليج.

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