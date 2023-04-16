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برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة خيتافي

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ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف  فريق خيتافي اليوم نظيره مساء اليوم الأحد في المباراة المرتقبة مساء اليوم الأحد كوليسيوم ألفونسو بيريز ضمن منافسات الجولة 29 في بطولة .

 

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قائمة برشلونة الرسمية لمباراة خيتافي

حراسة المرمى: تير شتيجن – بينيا – تيناس.

خط الدفاع: جوردي ألبا – ماركوس ألونسو – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – جول كوندي – إريك جارسيا.

خط الوسط: جافي – فرانك كيسي – سيرجيو بوسكيتس – توري – جاريدو – سيرجي روبيرتو.

فرينكي دي يونج، عثمان ديمبلي، بيدري جونزاليس، وأندرياس كريستنسن.

خط الهجوم: ألاركون – روبرت ليفاندوفسكي

– أنسو فاتي – فيران توريس – رافينيا.

 

وشهدت قائمة برشلونة 

بغياب 4 لاعبين قبل  مباراة خيتافي ، فرينكي دي يونج، عثمان ديمبلي، بيدري جونزاليس، وأندرياس كريستنسن.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة ، وفيما  الخامسة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية ، و السادسة  والربع مساء بتوقيت الإمارات .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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