شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تطالب الأهلى والإسماعيلى بسداد غرامة سباب الجماهير خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت رابطة الأندية المصرية المحترفة أندية الأهلى والإسماعيلى والاتحاد السكندرى بسداد الغرامة المالية التي تم توقيعها عليهم وقدرها 20 ألف جنيه لكل نادٍ خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة، وفى حال عدم السداد خلال هذه المهلة يتم مضاعفة الغرامة، أما فى حال السداد خلال شهر فسيتم نقل مباريات للفريق خارج الملعب لحين السداد.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تغريم النادى الأهلى 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعى لجماهيره فى مباراة فاركو الأخيرة بالدوري، كما قررت الرابطة منع 3 آلاف مشجع من جماهير الأهلى من حضور مباراتين بسبب التعرض بالسباب لعناصر اللعبة وأندية.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تغريم النادى الإسماعيلى 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعى لجماهيره فى مباراة إنبى الأخيرة بالدوري، كما قررت الرابطة منع عام 2012 منع ألف مشجع من جماهير الإسماعيلى من حضور مباراتين بسبب التعرض بالسباب لعناصر اللعبة وأندية.

ونفس الأمر بالنسبة لنادى الاتحاد السكندرى بتغريمه 20 ألف جنيه وحرمان 874 من جماهيره من حضور مباراتين.

وقررت الرابطة ايضا إيقاف عبد الظاهر السقا المدير الرياضى بفيوتشر مباراة واحدة وتغريمه 20 ألف جنيه للطرد وعدم الامتثال للقرار، فيما تم إيقاف عبد الباقى جمال مدرب غزل المحلة مباراتين وغرامة 10 آلاف جنيه لما بدر منه تجاه الحكم.

في السياق ذاته، أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة بياناً حذرت فيه جماهير الأهلي والإسماعيلي والاتحاد السكندري من توجيه السباب بمنعهم من حضور مباريات حتى نهاية الموسم الحالي.

وجاء نص البيان كالتالى، "لما كان الشغل الشاغل لرابطة الندية المصرية المحترفة منذ الأول لها هو عودة الجماهير والحفاظ على تواجدها ودعمها وتوفير كل مقومات التشجيع المثالي لها والحفاظ على الروح الرياضية فى مدرجات ملاعب كرة القدم".

وأضاف البيان، الرابطة لن تدخر جهدا فى سبيل تحقيق هذه الأهداف السابق، ذكرها مستمده قوتها من دعم الأندية، ورغبتها هى الأخرى فى محاربة كل مظاهر الخروج عن المألوف في ملاعبنا.

وأردف: " بالإشارة إلى عقوبات رابطة الأندية الأخيرة في حق بعض جماهير النادي الأهلي والاتحاد السكندري والإسماعيلي بسبب الهتافات والسباب الجماعي في حالة تكرار مثل هذه الهتافات سيكون العقاب المباشر هو حرمان من حضور مباريات الدوري حتي نهاية الموسم بصرف النظر عن ورود الأسماء في مواقف مشابهة من قبل من عدمه".

واختتم بيان رابطة الأندية: "سيتم حرمانهم من الحضور النهائي حتى انتهاء الموسم الكروي الحالي".