شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفع شعار التدوير فى مباراة الأهلى وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي، على مواصلة سياسة التدوير فى مباراة فريقه أمام سموحة لمنح بعض اللاعبين فرصة المشاركة وإراحة المجهدين.

وتنتظر المارد الأحمر مواجهة من العيار الثقيل عقب مواجهة سموحة وستكون أمام الرجاء المغربى فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى، والمقرر لها السبت المقبل، فيما تقام مباراة العودة فى المغرب يوم 29 أبريل الجارى، وحال تأهل الأهلى على حساب الرجاء سيلتقى مع الفائز من الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى في نصف النهائي.

ويرغب المدرب السويسري فى إراحة اللاعبين الذين يعانون من الإجهاد نتيجة ضغط المباريات، على أن يمنح الفرصة لآخرين لا يشاركون باستمرار مع الفريق، وفى مقدمتهم محمد شريف وشادي حسين وطاهر محمد طاهر وأحمد القندوسي وخالد عبد الفتاح.

ويستعد الأهلى لمواجهة سموحة فى التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.