شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا استعدادا لمواجهة المقاولون فى أول مباراة لـ أوسوريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد، معكسر إعداد مغلق اليوم، الأحد، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غدًا الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، لاسيما أن المدير الفني الجديد يرغب فى فرض حالة من التركيز على اللاعبين وتحفيزهم من أجل تحقيق الفوز على المقاولون العرب، حتى يحصد الفريق 3 نقاط في ضربة البداية مع الكولومبى أوسوريو.

وقام كارلوس أوسوريو بمشاهدة عدة مباريات لفريق المقاولون من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف ذئاب الجبل، كما استعان بمدحت عبد الهادى وأحمد مجدى مساعديه حتى يحصل على كافة المعلومات المطلوبة سواء عن المنافسة أو لاعبى فريقه، خاصة أن الفترة التي تولى فيها مهمة القيادة ليست كافية لمعرفة كل كبيرة وصغيرة بالفريق، لاسيما أن أوسوريو تولى المهمة من الجمعة الماضي، وقاد أول مران للفارس الأبيض على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وطالب خوان كارولوس أوسوريو، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، لاعبيه بمواصلة الانتصارات أمام المقاولون العرب في المباراة المقرر لها غداً الاثنين، من أجل استمرار التقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، خصوصاً أن الفريق الأبيض وصل إلى النقطة 39 فى المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.