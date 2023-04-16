شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسابق الزمن لتجهيز المصابين قبل مواجهتى الداخلية ومارومو جالانتس والان مع تفاصيل الخبر
كما يغيب أحمد سامي بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية من الدرجة الثانية وتأكد غيابه قرابة أسبوعين، وعلى جبر بسبب معاناته من التواء في مفصل القدم وحاجته لأسبوع إضافي، ورمضان صبحي بسبب معاناته من الإجهاد وحاجته لأسبوع إضافى، وفخر الدين بن يوسف بسبب معاناته من شد في العضلة الضامة وغيابه لقرابة أسبوعين.
وطلب الجهاز الفني من نظيره الطبي تكثيف البرنامج التأهيلى للمصابين من أجل عودتهم سريعًا والعمل على تجهيزهم في مواجهة الداخلية، وقبل اللقاء الهام للغاية أمام مارومو جالانتس الجنوب أفريقي.
وأكد البرتغالى باتشيكو أن الفريق يعاني من غيابات مؤثرة في كل مباراة وإصابات شديدة في مختلف الخطوط ولكنه يثق بشدة في كل لاعبيه وقدرتهم على تقديم أفضل شيءٍ مشيدا بأحمد فتحي الذي قدم مباراة هامة للغاية وكان أحد أفضل اللاعبين في مركز مختلف تماما في ظل غياب خط الدفاع بالكامل بسبب الإصابة.
وشدد باتشيكو على أنه كان يخشى كثيرا من تأثر اللاعبين بالمجهود البدني الكبير المبذول بسبب ضغط المباريات المتتالي وكذلك رحلة السفر إلى أسوان، ولكنهم كانوا على قدر المسئولية وحققوا انتصارا مهما و3 نقاط غالية في مشوار الدوري، والروح هي سر الانتصار الغالي، موجها التحية للاعبين على روحهم وأدائهم الممتاز طوال دقائق تلك المواجهة الهامة أمام تماسيح النيل.