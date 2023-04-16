حمزة الجمل يدرس مباريات المصرى البورسعيدى بحثاً عن انتصار جديد للإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - يعكف حمزة الجمل، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، على دراسة مباريات المصري البورسعيدى الأخيرة بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف كتيبة حسام حسن بحثاً عن انتصار جديد للدراويش.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المصري البورسعيدى فى التاسعة والربع مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل المعنويات الكبيرة بعد التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح، بجانب الفوز على إنبى بثلاثية فى آخر ظهور بالدوري وهو الفوز الذى حافظ على سجل اللاهزيمة في 10 مباريات على التوالي في الدوري، حيث حقق الدراويش الفوز في 3 منها (3-1) على كل من الداخلية، سموحة، وإنبي.. كما تعادل سلبيا في 3، وبنتيجة (1-1) في 4 مباريات.

وقاد حمزة الجمل المدير الفني الحالي للفريق، 5 مباريات أمام فيوتشر، فاركو، سموحة، سيراميكا وإنبي.

وابتعد الإسماعيلي قليلا عن المراكز الثلاثة الأخيرة، ولكنه ما زال داخل دائرة المنافسة على الهبوط، بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه صاحب المركز 15 فريق الداخلية.