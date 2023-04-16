وزارة الشباب تحذر من جديد بتنفيذ العقوبات لوقف تجاوزات الأفراد أو المؤسسات

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت وزارة الشباب والرياضة بياناً جديداً بشأن منع التجاوزات على الساحة الرياضة وفقاً للأطر القانونية جاء فيه:

فى ضوء البيان السابق إصداره من الوزارة والخاص بوضع وكفالة كافة الضوابط الخاصة بضمان الحفاظ على استقرار وضبط منظومة كرة القدم المصرية، وحيث تسعى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لعودة الجماهير للمدرجات المصرية أخذاً بعين الاعتبار أن الجماهير دائماً ما كانت وستظل حجر الزاوية أمام مختلف الانتصارات التي حققتها كرة القدم المصرية على مدار السنوات المتتالية.

فإن الوزارة واضطلاعاً بدورها وحرصاً منها على استقرار تلك المنظومة وتهيئة الأجواء المناسبة والهادئة بما يساعد على النهوض بها على كافة المستويات سواء الأندية أو المنتخبات ، تود التأكيد على أنه تم التنسيق رسمياً مع كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة لإعمال شئونهما نحو ..

أولاً: اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه أية تجاوزات تصدر عن الأفراد أو المؤسسات.

ثانياً: تنفيذ العقوبات المتدرجة والمنصوص عليها بالقوانين واللوائح المنظمة لمختلف مسارات منظومة كرة القدم المصرية.

ثالثاً: التواصل المستمر مع جميع المعنيين للتوعية بشأن مخاطر الخروج على الأعراف والقوانين وعواقب ذلك حاضراً ومستقبلاً.

علماً بأن الوزارة تؤكد أنها حريصة على التواجد الجماهيري فى المدرجات المصرية خاصة فى ضوء الارتباطات القارية للأندية المصرية والمنتخبات ولما لذلك من أثر إيجابي كبير ولا يمكن تعويضه لمساندة ودعم ومؤازرة أنديتنا و منتخباتنا للفوز بالمباريات وتحقيق الإنجازات التي تسعد جماهير كرة القدم المصرية.