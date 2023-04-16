أسعار تذاكر مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، أسعار تذاكر مباراة الزمالك والأهلي في بطولة كأس السوبر المصري.

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ويسقبل ملعب "محمد بن زايد"، مباراة السوبر المصري لعام 2022 بين الزمالك والأهلي يوم 5 مايو المقبل في مدينة أبو ظبي.

ونشر مجلس أبو ظبي الرياضي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أسعار تذاكر مباراة كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي.

VIP للفريقين: 224 دولارا - 6857 جنيه مصري

فئة 1: 56 دولارا (الأهلي) - 1715 جنيه مصري

فئة 1: 89 دولارا (الزمالك) - 2724 جنيه مصري

فئة 2: 67 دولارا (الأهلي)

فئة 2: 67 دولارا (الزمالك) - 2051 جنيه مصري

فئة 3: 44 دولارا (الأهلي) - 1346 جنيه مصري

فئة 3: 44 دولارا (الزمالك) - 1346 جنيه مصري

فئة 4: 28 دولارا (الأهلي) - 857 جنيه مصري

فئة 4: 28 دولارا (الزمالك) - 857 جنيه مصري

فئة 5: 14 دولارا (الأهلي) - 428 جنيه مصري

فئة 5: 7 دولارات (الزمالك) - 214 جنيه مصري

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