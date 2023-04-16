أول تحرك من الأهلي بعد سباب جماهيره لشيكابالا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أول تحرك من النادي الأهلي بعد سباب بعض الجماهير لمحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك خلال مواجهة فاركو.

قال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "معلوماتي، تكمن في أن لجنة إدارة المباريات في النادي الأهلي اجتمعت وتم فتح تحقيق لمعرفة القلة التي قامت بالهتاف ضد اللاعب".

وأضاف: "مجلس إدارة الأهلي يرفض ما فعلته قلة من الجماهير في لقاء الأهلي ضد فاركو".

وتابع: "بصراحة شتيمة جمهور الأهلي لشيكابالا تُقل دم، والراجل مش طرف في حاجة، وفي ناس أهلاوية كتير مش راضيين عن اللي حصل".

واختتم: "أطالب وزير الشباب والرياضة بالتدخل والاجتماع مع أساطير الأندية الشعبية لتوعية الجماهير،

من أجل إنهاء هذه الظاهرة السلبية في ملاعبنا ولعودة الصورة لوضعها الطبيعي ".

رابطة الأندية تهدد الأهلي والإسماعيلي والاتحاد بالعقوبات

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة بيانًا للرد على تجاوزات جماهير الأهلي والإسماعيلي والاتحاد خلال الفترة الأخيرة والتي أثارت الأزمات وهددت بالحرمان من حضور الجماهير.

وأكدت الرابطة في بيانها أنه في حال تكرار جماهير أي من الفرق المذكورة لظاهرة السباب بالهتاف الجماعي سيتم صدور قرارات بحرمانها من الحضور للمباريات.