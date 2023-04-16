تشريح أهداف النجم الأرجنتيني الأفضل في العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يعيش أفضل مواسمه مع باريس سان جيرمان، ورغم قيادته منتخب بلاده للفوز بكأس العالم في قطر نهاية العام الماضي، إلا أن البيانات والإحصائيات هذا الموسم ستشكل صدمة لبعض جماهير الفريق الباريسي الذين يطلقون صفاراتهم الاستهجانية ضد النجم الأرجنتيني.

وفي حين يقترب ميسي من 36 عاما، فإنه تفوق على لاعبين شباب، محققا أكبر عدد من المراوغات في البطولات الخمس الكبرى (إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا).

وحسن ميسي أيضا من أرقامه بشكل كبير في باريس سان جيرمان مقارنة بموسمه الأول، حيث سجل 13 هدفا في الدوري الفرنسي في الموسم الجاري، مقارنة بـ6 أهداف سجلها في 2021-2022.

كما أنه يتصدر قائمة مقدمي التمريرات الحاسمة في البطولة الفرنسية ايضا بـ13 تمريرة حاسمة.

وفي المجموع لدى ميسي 18 هدفا هذا الموسم بقميص الفريق الباريسي في كل المسابقات (هدف واحد في كأس السوبر الفرنسي، و4 في دوري أبطال أوروبا).

7 كرات ذهبية والثامنة تقترب وعشرات الألقاب في مقدمتها كأس العالم وكوبا أميركا، مسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم تكن زاخرة فقط بالألقاب بل ترجمت أرقاما وإحصاءات وبيانات وأرقاما قياسية.

وبالنسبة لقائد منتخب الأرجنتين، تسجيل الأهداف ليس إضافة أرقام في جدول بيانات بل صناعة مجد لأحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

ولتقريب صورة ما حققه ميسي في مسيرته، يجب تشريح أرقام الأهداف التي سجلها مع منتخب «التانغو» ومع الفريقين اللذين لعب معهما في مسيرته، برشلونة وباريس سان جيرمان.

اللاعبون الأكثر مراوغة في الدوريات الخمسة الكبرى هم:







الأرجنتيني ميسي (سان جيرمان): 35 عاما ـ 83 مراوغة.



البرازيلي فينيسيوس (ريال مدريد): 22 عاما- 78 مراوغة.



الإنجليزي جود بيلينغهام (دورتموند): 19 عاما – 67 مراوغة.



البرتغالي رافاييل لياو (ميلان): 23 عاما – 51 مراوغة.



البرازيلي غابرييل مارتينيلي (أرسنال): 21- عاما – 48 مراوغة.



804 أهداف سجلها حتى الآن في مسيرته:





الهدف الأول كان في الليغا بمرمى «ألباسيتي» عام 2005.



لتتوالى الأهداف ويسجل هدفه الـ100 في مرمى دينامو كييف في دوري الأبطال.



هدفه رقم 200 في كلاسيكو كأس السوبر الإسباني ضد ريال مدريد.هدفه رقم 300 في مرمى «رايوفاييكانو».



والـ400 في مرمى غرناطة.



والـ500 في مرمى فالنسيا.



والـ600 والـ700 في مرمى أتلتيكو مدريد.



والهدف الـ800 بقميص منتخب بلاده في مرمى بنما.



سجل 702 في مرمى الفرق التي واجهها:





474....................... هدفا في الليغا.



129 ...........هدفا في دوري الأبطال.



56 ..............هدفا في كأس الملك.



20 .......هدفا في الدوري الفرنسي.



14...هدفا في كأس السوبر الإسباني.



5 .........أهداف في مونديال الأندية.



3...أهداف في كأس السوبر الأوروبي.



هدف ....................في كأس فرنسا.



أبرز ضحايا ميسي:





إشبيلية .........................(38 هدفا).



أتلتيكو مدريد...............(32 هدفا).



فالنسيا...........................(31 هدفا).



أتلتيك بلباو....................(29 هدفا).



ريال مدريد....................(26 هدفا).



أهدافه مع منتخب الأرجنتين: