شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم استعداداته لمواجهة الزمالك فى الجولة 26 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
ورفض شوقي غريب منح لاعبيه أى راحة قبل مواجهة الزمالك المرتقبة فى الدوري، وذلك نظراً لضيق الوقت بعد التعادل مع المصري سلبيا في مباراة الجولة 25.
ومنذ تلك المباراة تراجعت نتائج المقاولون العرب، حيث تعادل سلبياً أمام فاركو، ثم خسر أمام فاركو 2/1، قبل أن يخسر من الأهلي 2/1، وخسر أمام سموحة 1/0، ثم ودع كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بعد التعادل سلبياً أمام حرس الحدود والهزيمة بركلات الترجيح 6/5، قبل أن يتعادل مع بيراميدز بدون أهداف، ثم خسر من إنبي 2/1، وتعادل مع المصري سلبياً.
ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 25 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات، وتعادل في 11 لقاء وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً، واستقبلت شباكهم 22.