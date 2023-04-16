شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات على جماهير الإسماعيلى والاتحاد وإيقاف السقا وعبد الباقى جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تغريم النادى الإسماعيلى 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعى لجماهيره فى مباراة انبى الأخيرة بالدوري.

كما قررت الرابطة منع عام 2012 منع ألف مشجع من جماهير الإسماعيلى من حضور مباراتين بسبب التعرض بالسباب لعناصر اللعبة وأندية.

ونفس الأمر بالنسبة لنادى الاتحاد السكندرى بتغريمه 20 ألف جنيه وحرمان 874 من جماهيره من حضور مباراتين.

وقررت الرابطة ايضا ايقاف عبد الظاهر السقا المدير الرياضى بفيوتشر مباراة واحدة وتغريمه 20 ألف جنيه للطرد وعدم الامتثال للقرار، فيما تم إيقاف عبد الباقى جمال مدرب غزل المحلة مباراتين وغرامة 10 آلاف جنيه لما بدر منه تجاه الحكم.