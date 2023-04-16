تغريم الأهلى 20 ألف جنيه وحرمان 3 آلاف مشجع من حضور مباراتين بالدورى

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تغريم النادى الأهلى 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعى لجماهيره فى مباراة فاركو الأخيرة بالدوري.

كما قررت الرابطة منع 3 آلاف مشجع من جماهير الأهلى من حضور مباراتين بسبب التعرض بالسباب لعناصر اللعبة وأندية.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته مساء اليوم تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سموحة فى الجولة المقبلة من بطولة الدوري.

وواصل الفريق تدريباته بدون راحة، بعد الفوز الذى حققه أمس الجمعة على حساب فريق فاركو بثلاثة أهداف دون مقابل فى إطار منافسات البطولة.

وعقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى، اجتماعًا مع الطاقم المعاون له لمناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالمرحلة القادمة.

وأدت مجموعة اللاعبين التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة فاركو تدريبات استشفائية، فيما خاض بقية اللاعبين فقرات بدنية وخططية متنوعة.