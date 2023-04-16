البنك الأهلي: مواجهة حرس الحدود بعد الطلائع صعبة بسبب تقارب الترتيب

القاهرة - سامية سيد - يرى كريم حسن شحاته، مدير الكرة بنادي البنك الأهلى، أن مواجهة حرس الحدود صعبة كونها تأتي عقب مباراة طلائع الجيش والفرق الثلاثة في موقف صعب بجدول الترتيب. وقال كريم شحاته، في تصريحات نقلها المركز الإعلامي للبنك الأهلى، إن الفوز على الطلائع مهم للغاية، والأهم من الفوز أنه جاء في توقيت رائع. وأضاف مدير الكرة بالبنك الأهلى: "فريق طلائع الجيش يمر بنفس الظروف في جدول الترتيب لذلك كانت المواجهة صعبة للغاية، وواجهنا سوء توفيق شديد خلال مشوارنا، ولكن لدي ثقة كبيرة في تخطي هذه المرحلة الصعبة". وتابع: "نمتلك مجلس إدارة منظم برئاسة اللواء أشرف نصار يدعم الفريق بشكل قوي، لكن إضاعة الفرص اليوم أمام المرمى جاءت بسبب التسرع الشديد لإنهاء المباراة مبكرا".

حقق فريق البنك الأهلى فوزا مثيرا على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 25 بعد تسديدة من محمد هلال من يسار منطقة الجزاء حاول خالد سطوحي إبعادها، ولكنه أسكنها مرماه بالخطأ، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 51 بعد خطأ في التمرير من حارس مرمى الجيش محمد شعبان فوصلت الكرة إلى محمود قاعود الذى مرر إلى أسامة فيصل المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة سكنت منتصف المرمى الخالي.

بهذه النتيجة يحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، حصدها من 24 مباراة، حقق الفوز في 4، وتعادل في 8، وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 25 هدفا، وسكنت شباكه 34، بينما يحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول الدوري حالياً برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفا.