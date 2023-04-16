شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يشارك أساسيا على حساب حمدى فتحى فى مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب عمرو السولية لاعب وسط الأهلي من المشاركة أساسيا في مباراة فريقه ضد سموحة يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري، لتعويض غياب حمدي فتحي الذي تأكد غيابه عن مباراة الإثنين بسبب الإيقاف.

وتواجد عمرو السولية على دكة البدلاء في مباراة فاركو الأخيرة قبل أن يشارك كبديل في الشوط الثاني بدلا من أحمد قندوسي.

وتمسك السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى بالتعاقد مع حارس مرمى مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد التراجع الشديد في مستوى محمد الشناوى الحارس الأساسى هذا الموسم، ويرغب كولر في إيجاد ضالته بالعثور على حارس مرمى مميز يستطيع أن يكون الحارس الأساسى للفريق بالموسم المقبل.

وطلب كولر فى جلسته الأخيرة مع مسئولى المارد الأحمر، ضرورة دعم 5 مراكز فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بخلاف مركز حراسة المرمى.

وأخطر كولر مسئولى الأهلى بحاجة الفريق للتعاقد مع ثنائى هجومى مميز يستطيع سد العجز فى خط هجوم الفريق، والذى أظهرت المباريات الأخيرة حاجته للدعم بقوة، بعد الفشل فى التعاقد مع مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وطلب كولر من إدارة الأهلى ضرورة التعاقد مع ظهير أيسر مميز يكون بمثابة البديل المميز للتونسى على معلول الظهير الأيسر الحالى للفريق، والذى يعانى من إجهاد شديد من كثرة مشاركاته مع الفريق بالبطولات المختلفة.