ميسي يعادل رقم رونالدو بعد هدفه بمباراة باريس سان جيرمان ولانس

ياسر رشاد - القاهرة - نجح ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في معادلة رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الحالي، بعد هدفه أمام لانس في الدوري الفرنسي.

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وفاز باريس سان جيرمان على نظيره لانس بثلاثية مقابل هدف في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الفرنسي.

ووصل ليونيل ميسي إلى هدفه رقم 495 مع الأندية ليعادل كريستيانو رونالدو من حيث الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى.

وسجل ليونيل ميسي أهدافه في 572 مباراة بينما سجل كريستيانو رونالدو عدد أهدافه في 626 مباراة.

حقق باريس سان جيرمان الفوز على لانس بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب ستاد حديقة الامراء، ضمن مواجهات الجولة 31 من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

عزز فريق باريس سان جيرمان صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي بعدما رفع رصيده إلى 72 نقطة، بينما على الجانب الأخر توقف رصيد عند النقطة 63 في المركز الثاني.

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