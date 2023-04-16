سيد جلال : اختيار ٣٠ لاعبا من دورة المرج للاختبار فى الأهلي نجاح حقيقى للبطولة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سيد جلال المشرف العام على الدورة الرمضانية الكبرى المقامة حاليا على ملاعب سيد جلال فى المرج أن الدورة حققت الهدف الأساسى من إقامتها هو اكتشاف عشرات المواهب من أجل تقديمهم للأندية المختلفة.

واختارت اللجنة الفنية ٣٠ لاعبا من اللاعبين المشاركين فى البطولة للخضوع لاختبار خاصة بقطاع الناشئين داخل النادي خلال المرحلة المقبلة حيث اختار حمدي ابو راضى وناجى خليل نجمى النادي الأهلي ٣٠ لاعبا من اللاعبين المميزين مواليد ٢٠٠٨ و ٢٠١٠ بعد تألقهم خلال فعاليات الدورة الرمضانية.

وأوضح سيد جلال ان اللجنة المنظمة حرصت على دعوة اكثر من ٤٥ فريقا للمشاركة فى بداية من أجل إتاحة الفرصة أمام اللاعبين الموهوبين لتقديم موهبتهم فى الدورة امام الجان الفنية من الأندية المختلفة فى مقدمتهم النادي الاهلى تمهيدا للانتقال إليهم مشيرا إلى أن اختيار ٣٠ لاعبا للاختبار فى الأهلي هو نجاح كبير للغاية.

وأكد سيد جلال أن مصر بها العديد من اللاعبين المميزين فى تلك المراحل السنية ويحتاجون فقط لم يكتشفهم لرعايتهم وتأهيلهم بالشكل الصحيح.

وأوضح حمدي ابو راضى أن الدورة شهدت مشاركة عناصر مميزة من اللاعبين الذين تم اختيار افضلهم من أجل خضوعهم للاختبارات فى النادي الأهلي للتعاقد

مع افضل العناصر مشيرا إلى أن هناك بعض العناصر الذى تم اختيارهم تلعب فى عدد من الأندية الأخرى وسيتم التفاوض مع انديتهم حال النجاح وتجاوز اختبارات الأهلي.

وشهدت البطولة حضور العديد من القيادات الرياضية والبرلمانية فى مقدمتهم سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة والمهندس عدلى القيعى رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي بالإضافة إلى عادل قبيس امين حزب مستقبل وطن المرج وعدد كبير من نواب مستقبل وطن بالمرج.

وتقوم اللجنة الفنية للبطولة تحت أشراف فتح الله مصطفي ومحمد موسي ومحمد مجدي باختيار اللاعبين المميزين بالمباريات من أجل تصفيتهم في نهاية الدورة وتقديمهم للاختبار بناشئين النادي الأهلي.

وتصل مجموعة جوائز الدورة الي 135 ألف جنيها مقسمه علي 6 فرق الاوائل من مواليد 2008 و2010 بجانب العديد من الجوائز العينيه .